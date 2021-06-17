В Петербурге активиста, обвиняемого в оправдании терроризма, заставят лечиться

В Петербурге активиста, обвиняемого в оправдании терроризма, заставят лечиться
Мужчине также выписали штраф. Фото: pixabay

Также мужчина должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении активиста, которого обвиняли в оправдании терроризма в интернете. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также мужчину отправят на принудительное лечение у врача-психиатра. Напоминаем, что активиста задержали в июле 2020 год за размещение одобряющих терроризм посты в соцсетях.

Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании терроризма и заключили под стражу. По версии правоохранительных органов, в июле 2020 года Хованский, находясь в квартире на Пушкинской улице в Петербурге, исполнил песню, которая, как считают эксперты, убеждала слушателей в привлекательности терроризма.

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