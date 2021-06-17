В Петербурге за два месяца хотят вакцинировать 60% сотрудников ТЦ и ресторанов

Речь идет о добровольной иммунизации коллективов.

В Санкт-Петербурге представители крупных ТЦ и ресторанов встретились с руководителем управления Роспотребнадзора по городу Наталией Башкетовой. Об этом пишет АБН.

Стороны обсудили ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, в связи с которой необходимо ускорить темпы вакцинации населения. Башкетова отметила, что люди стали реже соблюдать меры предосторожности – в том числе внимание к дисциплине снизилась в местах массовых скоплений граждан.

Предполагается, что за ближайшие два месяца будут вакцинированы 60% сотрудников торговых центров и общепита.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.