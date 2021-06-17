В Петербурге введут временный запрет для движения судов по каналу Грибоедова

Речь идет об участке от Итальянского моста до реки Мойки.

В Санкт-Петербурге вводится временный запрет для движения судов по каналу Грибоедова от Итальянского моста до реки Мойки. Такое решение принял комитет по транспорту в связи с проведение Чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на указанном участке располагается фан-зона – именно для удобства болельщиков суда и прекратят движение. Запрет будет действовать почти каждый день с 18 июня по 11 июля. В основном суда не смогут проплывать по каналу с 17 часов дня до 24 часов. Подробная информация размещена ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фан-зону Евро-2020 на Конюшенной закроют для уборки.