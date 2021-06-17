Фан-зону Евро-2020 на Конюшенной закроют для уборки

Это необходимо для обеспечения болельщиков в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге на два дня закроют фан-зону на Конюшенной площади. Это необходимо для проведения уборки. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе УЕФА.

Известно, что фан-зона будет недоступна для посещений 25 и 30 июня. В рамках санитарных дней планируют убрать трибуны и прилегающую к ним территорию. Это важно, так как помогает снизить риск распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020. Напомним, в первом туре группового этапа Россия с разгромным счетом 3:0 проиграла Бельгии.