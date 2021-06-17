В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»

В городе есть достаточное количество трех видов препаратов от коронавируса.

В Санкт-Петербург сегодня, 17 июня, привезли новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идет о 24 тысячах доз препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«В городе сформирован убедительный запас трех видов вакцины. У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать»,

— рассказал губернатор Александр Беглов, призвавший граждан активнее записываться на иммунизацию.

На данный момент в городе привито 770 тысяч человек, полностью цикл закончили 649 тысяч. Запас вакцины в Петербурге на сегодняшний день — 93851 комплект доз. Сделать укол можно в 134 пунктах вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.