В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»

В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В городе есть достаточное количество трех видов препаратов от коронавируса.

В Санкт-Петербург сегодня, 17 июня, привезли новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идет о 24 тысячах доз препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«В городе сформирован убедительный запас трех видов вакцины. У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать»,

— рассказал губернатор Александр Беглов, призвавший граждан активнее записываться на иммунизацию.

На данный момент в городе привито 770 тысяч человек, полностью цикл закончили 649 тысяч. Запас вакцины в Петербурге на сегодняшний день — 93851 комплект доз. Сделать укол можно в 134 пунктах вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.

"Спутник V" вакцина новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»
На Черняховского на доме с трещиной появилась еще одна
Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия ...
В Петербурге введут временный запрет для движения судов по каналу Грибоедова
Путин рассказал, каким на самом деле является Байден
До Петербурга пока не дошло: где в России уже ввели обязательную вакцинацию
В Покровской больнице закончились места для ковид-пациентов
Фан-зону Евро-2020 на Конюшенной закроют для уборки