Петербургские власти ввели новый регламент согласования уличных мероприятий

Комитет по культуре и Роспотребнадзор создали новый регламент проведения уличных мероприятий в Северной столице. Теперь организаторам придется согласовать события, проводить тестирование и вакцинацию сотрудников, протирать духовые инструменты и дезинфицировать микрофоны.

Согласно новым требованиям, проведение каждого уличного события должно быть согласовано с Роспотребнадзором и властями. Работники должны подготовить данные о вакцинации или иммунитете к коронавирусу, а также результаты ПЦР-теста, который сделан не позднее чем за трое суток до мероприятия.

При рассадке зрителей вместимость сократили до 75%. Для того, чтобы рассчитать вместимость концертных площадок, фестивалей и прочего, нужно разделить площадь на 2,25. На полу должна быть разметка для социальной дистанции.

На мероприятии должны быть антисептики, СИЗы. Обязательна системная дезинфекция и утилизация использованных масок в специальные промаркированные контейнеры.

Каждые два часа нужно проводить уборку служебных помещений. Дезинфицировать также надо микрофоны, стойки, пюпитры и прочее «контактное» оборудование.

Организация питания на мероприятиях теперь запрещена. Это относится не только к зрителям, но и сотрудникам. Но продавать напитки в промышленной упаковке по-прежнему можно.

Кроме того, барабанщикам теперь нельзя обмениваться палочками.

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