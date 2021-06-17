Опустевшие торговые центры: закрыты фуд-корты и островки. В Петербурге новые ковид-ограничения — фоторепортаж Gazeta.SPb

В Северной столице наблюдается заметное ухудшение эпидемиологической обстановки — число новых случаев заражений увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки в городе выявили 947 ковид-положительных пациентов.

В текущих обстоятельствах власти Петербурга приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры. Новые правила вступили в силу сегодня, 17 июня.

Так, с четверга в Петербурге запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях общепита; закрываются детские комнаты в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС, также приостанавливают работу, а рестораны могут принимать посетителей только с 6 утра до 2 часов ночи (доставка по-прежнему остается круглосуточной).

В торговых центрах закрываются островки, детские комнаты и развлекательные центры — аквапарки, океанариумы, фитнес-центры, кинотеатры и библиотеки при этом доступны. Корреспондент Gazeta.SPb запечатлел опустевшие залы ТЦ и закрытые точки общепита в «Галерее».

Напомним, что Gazeta.SPb публиковала подробную инфографику с новыми антиковидными ограничениями.