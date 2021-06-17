На выходных жителей Ленобласти ждет 30-градусная жара

На выходных жителей Ленобласти ждет 30-градусная жара
Ленобласть ждут жаркие дни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Предстоящие выходные в Ленинградской области будут особенно жаркими: температура воздуха повысится до аномальных +33 градусов.

Жаркая погода начнется в Ленобласти уже в пятницу. Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода 18 июня будет малооблачной и без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Но уже в разгар дня воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ветер будет юго-западным, западным. Днем его скорость составит 7-12 метров в секунду.

В субботу, 19 июня, температура воздуха начнет повышаться. По-прежнему будет малооблачно и без осадков. Ночью будет от +13 до +18 градусов, а уже днем ожидается от +26 до +31 градуса. Ветер подует тех же направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

На следующий день, в воскресенье, все будет так же, как и в субботу, но днем температура воздуха за окном составит от +28 до +33 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петербург надвигается аномальная жара.

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