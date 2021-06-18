В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром

В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром
В Петербурге четырехбалльные пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 18 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. До двух 13:00 ситуация не изменится, после пробки вырастут до пяти баллов

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Суворовском проспекте, Садовой улице и Обводном канале. Машины встали на проспектах Энгельса и Непокоренных, Кушелевской дороге в сторону проспекта Маршала Блюхера.

Движение также затруднено на Народной улице, Володарском мосту, Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, Благодатной улице и на Кубинской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 18 июня ожидается до 29 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замначальника ПФР обнаружила труп в нежилом доме на Пионерской
В Петербурге «вирусологи» обокрали квартиру пенсионерки на 1,5 млн рублей
Ужесточение мер и вакцинация беременных: новое о коронавирусе в России
В России начали разработку жвачки от коронавируса
В Госдепе разъяснили позицию США по «Северному потоку — 2»
В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром
Два мусорных контейнера полыхали у жилого дома в Тучковом переулке
Попова поручила ужесточать меры по коронавирусу в регионах при необходимости