В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 18 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. До двух 13:00 ситуация не изменится, после пробки вырастут до пяти баллов

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Суворовском проспекте, Садовой улице и Обводном канале. Машины встали на проспектах Энгельса и Непокоренных, Кушелевской дороге в сторону проспекта Маршала Блюхера.

Движение также затруднено на Народной улице, Володарском мосту, Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, Благодатной улице и на Кубинской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 18 июня ожидается до 29 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду.