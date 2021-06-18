В Петербурге 18 июня ожидается до 29 градусов тепла

В Петербурге 18 июня ожидается до 29 градусов тепла
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 18 июня, в Петербурге ожидается жара до 29 градусов. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Условия погоды в Северной столице продолжит определять обширный антициклон. В такой ситуации небольшая облачность и полное отсутствие дождей поспособствуют дальнейшему прогреву воздушных масс, и наступившая пятница станет самым теплым днем с начала лета», — сообщил синоптик на странице в Facebook.

Днем столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пришедшие к берегам Невы прохладные воздушные массы начнут активно прогреваться. Температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +26.

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