На Кубинской среди жаркого лета включили отопление

Выяснилось, что батареи потеплели из-за их промывки кипятком.

Жители Кубинской улице сегодня, 18 июня, рассказали о включении отопления. Они отмечают, что батареи стали теплыми еще утром и до сих пор не похолодели. Об этом пишет «Фонтанка».

Горожане заявляют, что им из-за слишком высокой температуры становится плохо. Самочувствие ухудшается также у домашних питомцев и не удивительно – сегодняшний день обещает быть самым теплым с начала лета. В жилкомсервисе №3 пояснили, что это «плановая работа, промывка». Она будет длится как минимум до двух часов.

Тем временем за окном плюс 28 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на выходных жителей Ленобласти ждет 30-градусная жара.