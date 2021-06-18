На Кубинской среди жаркого лета включили отопление

На Кубинской среди жаркого лета включили отопление
Батареи вдруг стали горячими в некоторых домах. Фото: pixabay.com

Выяснилось, что батареи потеплели из-за их промывки кипятком.

Жители Кубинской улице сегодня, 18 июня, рассказали о включении отопления. Они отмечают, что батареи стали теплыми еще утром и до сих пор не похолодели. Об этом пишет «Фонтанка».

Горожане заявляют, что им из-за слишком высокой температуры становится плохо. Самочувствие ухудшается также у домашних питомцев и не удивительно – сегодняшний день обещает быть самым теплым с начала лета. В жилкомсервисе №3 пояснили, что это «плановая работа, промывка». Она будет длится как минимум до двух часов.

Тем временем за окном плюс 28 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на выходных жителей Ленобласти ждет 30-градусная жара.

кубинская улица новости СПб отопление погода трубы


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опубликованы фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском
Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры
На Кубинской среди жаркого лета включили отопление
Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию
В Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро
В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией
В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 14% жителей
«Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии закрыли из-за коронавирусных ...