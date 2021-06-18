Левашовское шоссе перекроют из-за соревнований по велоспорту

Левашовское шоссе перекроют из-за соревнований по велоспорту
В Петербурге пройдут соревнования по велоспорту. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Они будут актуальны на протяжении нескольких часов.

В Санкт-Петербурге уже 24 июня состоятся соревнования по велосипедному спорту «Индивидуальная гонка на время II тура на приз Владимира Коренькова». В связи с этим вводятся ограничения дорожного движения, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что движение на одном из участков дороги будет прекращено с 10:30 до 14:30.

«24 июня с 10.30 до 14.30 движение транспортных средств по Левашовскому шоссе от 2-го км (въезд к садоводству «Ветеран») до 8-го км (подъезд к д. 20, к. 2 по Левашовскому шоссе) будет прекращено»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии закрыли из-за коронавирусных ограничений.

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