Петербуржцам пообещали сохранить деревья у горевшего особняка Игеля

Деревья на территории особняка Игеля, который обнесли забором, сохранят. Петербуржцы опасались, что пострадать могут столетние дубы.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Существующие деревья на территории объекта подлежат обязательному сохранению», — отметили в пресс-службе КГИОП.

Напомним, в редакцию обратились читатели, которых обеспокоил забор, появившийся вокруг особняка Игеля на Каменноостровском проспекте, 58-60 в Петроградском районе. За историческим зданием, которое успело пережить множество бед, пристально следят и горожане, и местные жители. По словам горожан, информационный щит на месте работ не установили. При этом за забором оказалась часть сада со столетними деревьями. Местные жители опасались, что они могут пойти под топор.

По данным КГИОП, в конце апреля ведомство выдало разрешение ООО «АльянсСтройРеставрация» на проведение первоочередных противоаварийных работ и ремонта крыши здания.

«Временное ограждение установили в рамках проведения первоочередных противоаварийных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Как писала Gazeta.SPb, осенью прошлого года особняк серьезно пострадал во время пожара – при его тушении пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

В мае компания ООО «Асгард», которая заключила еще до пожара концессионное соглашение с городом, получила штраф в 200 тысяч рублей за неудовлетворительное состояние элементов, которые были отнесены к предмету охраны.

Пожар, который произошел в прошлом году, – только одно из многих несчастий, которые пришлось пережить особняку Игеля.

В 19-м веке в особняке Игеля был открыт ресторан французской кухни. Здание стало образцом архитектурной эклектики. После революции там начал работать Дом пролетарской культуры и райсовет. В начале 2000-х годов особняк получил статус объекта культурного наследия.

С 2013-го года дом стоял заброшенным. Пока здание пустовало, интерьеры успели разрушиться, его облюбовали бездомные. Все, что можно было унести из особняка, похитили, даже камин. Похитителей изразцовой печи задержали в 2017-м году. Она представляла историческую и художественную ценность.

В прошлом году было решено превратить особняк Игеля в гостиницу. Провести реконструкцию по концессионному соглашению должно было ООО «Асгард». В марте этого года компания уведомила КГИОП о заключении договора на выполнение эскизного проекта, строительных обмеров, сканирования фасадов, технического обследования здания и комплекса противоаварийных работ.