В кассах петербургского метро начнут продавать сувениры

В скором времени там можно будет приобрести памятные вещи, связанные с подземкой.

В Санкт-Петербурге в кассах метрополитена с 19 июня можно будет приобрести сувениры с символикой подземки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Горожанам и гостям Северной столицы предложат значки, ручки разных цветов, брелоки в виде стилизованного логотипа метрополитена, магниты и наборы открыток. Уже в субботу сувениры можно будет приобрести в кассах станций «Приморская», «Гостиный двор», «Невский проспект» (вестибюль 2), «Площадь Восстания» (вестибюль 1), «Адмиралтейская» и «Зенит».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро.