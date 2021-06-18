Бузова стала ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке»

Программу покажут на телеканале ТНТ.
Певица Ольга Бузова будет вести новый проект на телеканале ТНТ. Речь идет о шоу «Звезды в Африке», о чем пишет «СтарХит».
Известно, что съемки передачи, похожей на «Последний герой», начнутся уже текущим летом. Когда состоится премьера – не уточняется, как и прочие подробности. Из названия ясно, что действие будет происходить в Африке, а участниками станут знаменитости.
«Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет»,
— «СтарХит» цитирует инсайдера.
Напоминаем, что с 2008 года Бузова вела «Дом-2», но недавно его прекратили показывать по ТНТ. Артистка осталась на своем канале, так как ей пообещали новую работу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой.