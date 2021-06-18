Бузова стала ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке»

Бузова стала ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке»
Бузова будет вести новое шоу. Фото: instagram.com/buzova86

Программу покажут на телеканале ТНТ.

Певица Ольга Бузова будет вести новый проект на телеканале ТНТ. Речь идет о шоу «Звезды в Африке», о чем пишет «СтарХит».

Известно, что съемки передачи, похожей на «Последний герой», начнутся уже текущим летом. Когда состоится премьера – не уточняется, как и прочие подробности. Из названия ясно, что действие будет происходить в Африке, а участниками станут знаменитости.

«Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет»,

— «СтарХит» цитирует инсайдера.

Напоминаем, что с 2008 года Бузова вела «Дом-2», но недавно его прекратили показывать по ТНТ. Артистка осталась на своем канале, так как ей пообещали новую работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой.

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