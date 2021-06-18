Суд поставил на паузу работу «Никольских рядов» в Петербурге

Суд поставил на паузу работу &#171;Никольских рядов&#187; в Петербурге
Внутренний двор "Никольских рядов" закрыт. Фото: пресс-служба АО "Никольские ряды"

Суд Петербурга остановил деятельность общественного пространства «Никольские ряды» на 30 дней.

Так, срок будет исчисляется с 11 июня 2021 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что петербургский суд ограничил работу «Никольских рядов» на 30 суток в связи с нарушениями на фоне распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что там планировали открыть зону просмотра футбольных матчей Евро-2020.

Срок приостановки деятельности будут отсчитывать с 11 июня 2021 года. В социальной сети «ВКонтакте» в группе» Никольских рядов» висит объявление, что появилось объявление, что пространство закрыто по техническим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе коронавирус снова прикрыл музеи.

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