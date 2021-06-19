Глава Ленобласти вошел в состав оргкомитета Гран-при России «Формулы 1»

Глава Ленобласти вошел в состав оргкомитета Гран-при России &#171;Формулы 1&#187;
Александр Дрозденко может уже в ближайшие годы принять российский этап Формулы 1. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации. В ближайшие годы глава 47-го региона может принять российский этап «Формулы 1».

Как сообщил Online47.ru, в оргкомитет по подготовке и проведению Гран-при также вошли председатель комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Дмитрий Иванов, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2020 года трасса в Ленобласти получила лицензию на проведение «Формулы-1». Теперь трасса «Игора Драйв» сможет принимать все международные гоночные серии.

александр дрозденко гран-при России формула-1


 

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