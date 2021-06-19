В Нижегородской области запретили жениться без прививки от коронавируса

В Нижегородской области запретили жениться без прививки от коронавируса
В Нижегородской области запретили жениться без прививки от коронавируса. Фото: pixabay.com

Власти Нижегородской области запретили жениться без справки о прививке от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) региона.

При регистрации брака гражданам нужно иметь при себе сертификат профилактической прививки от ковида и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который получен за три дня до заключения брака, а также результат теста на антитела.

Несовершеннолетним лицам нужно иметь при себе результаты экспресс-теста на антигены вируса.

В зале должно быть не более 20 человек, расчет должен быть один человек на 4 кв. метра. На открытых площадках – один человек на 10 кв. метров, но не более 50 человек.

По последним данным, в Нижегородской области зафиксировано 121 469 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 114 756 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 957.

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