Под окнами Покровской больницы нашли труп

Под окнами Покровской больницы нашли труп
Палата погибшего находилась на седьмом этаже. Фото: скриншот GoogleMaps

В Петербурге под окнами Покровской больнице на Большом проспекте Васильевского острова нашли труп пациента, который болел коронавирусом.

Мужчина жил в палате на седьмом этаже. По предварительной информации, он выпал из окна в ночь на 18 июня, сообщает 78.ru.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе Петербурга обнаружили труп неизвестной женщины. В отдел полиции обратилась замначальника управления Пенсионного фонда России.

Василеостровский район покровская больница труп


 

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