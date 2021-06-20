Под окнами Покровской больницы нашли труп

В Петербурге под окнами Покровской больнице на Большом проспекте Васильевского острова нашли труп пациента, который болел коронавирусом.

Мужчина жил в палате на седьмом этаже. По предварительной информации, он выпал из окна в ночь на 18 июня, сообщает 78.ru.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе Петербурга обнаружили труп неизвестной женщины. В отдел полиции обратилась замначальника управления Пенсионного фонда России.