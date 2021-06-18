Замначальника ПФР обнаружила труп в нежилом доме на Пионерской

Труп обнаружили в доме 36 на Пионерской улице. Фото: скриншот google/maps

Труп обнаружили в доме 36 на Пионерской улице. Фото: скриншот google/maps

В Петроградском районе Петербурга обнаружили труп неизвестной женщины. В отдел полиции обратилась замначальника управления Пенсионного фонда России.

В четверг, 17 июня, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что в доме №36 по улице Пионерская, в не эксплуатированном здании, лежит человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские обнаружили труп женщины на втором этаже дома. На вид погибшей 35-40 лет, европейский тип лица, волосы коричневые средней длины, особые приметы отсутствуют.

На теле женщины были выявлены повреждения: рассечена левая бровь, гематомы на лице, на теле и конечностях множественные синяки и ссадины.

Видеонаблюдение отсутствует. С места происшествия изъяли два мобильного телефона. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прохожая обнаружила труп мужчины на брусчатке Шлиссельбургского проспекта.