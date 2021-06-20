В Пулково 20 июня задержали три авиарейса

В воскресенье, 20 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.
С опозданием вылетят три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии».
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Симферополя и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным Пулково, первым задерживается рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Рейс обслуживает авиакомпания Red Wings. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:35, однако время вылета сдвинули на 7:25.