Гинцбург назвал «Спутник V» эффективным против индийского штамма коронавируса

Гинцбург назвал &#171;Спутник V&#187; эффективным против индийского штамма коронавируса
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина «Спутник V» создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Индийский» штамм коронавируса сейчас находят почти у 90 % новых заболевших москвичей. Микробиолог отметил, что новый штамм сокращает время выработки собственных антител, поэтому человеку сложнее выздороветь.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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