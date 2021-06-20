Гинцбург назвал «Спутник V» эффективным против индийского штамма коронавируса

Вакцина «Спутник V» создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Индийский» штамм коронавируса сейчас находят почти у 90 % новых заболевших москвичей. Микробиолог отметил, что новый штамм сокращает время выработки собственных антител, поэтому человеку сложнее выздороветь.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.