Поезд сообщением «Вологда-Петербург задержался из-за проблем с контактной сетью

В воскресенье, 20 июня, произошла задержка прибытия в Петербург поезда из Вологды. На участке Коли — Пикалево 2 была выявлена неисправность контактной сети.

Неисправность, выявленная около 3-х часов ночи, привела к задержке поезда №617, следующего из Вологды в Петербург. Аварийная бригада приступила к устранению неисправности и поезд отправился по заданному маршруту.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержка поезда в Северную столицу составила один час. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.