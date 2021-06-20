Поезд сообщением «Вологда-Петербург задержался из-за проблем с контактной сетью

Поезд сообщением &#171;Вологда-Петербург задержался из-за проблем с контактной сетью
Поезд задержался на час. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В воскресенье, 20 июня, произошла задержка прибытия в Петербург поезда из Вологды. На участке Коли — Пикалево 2 была выявлена неисправность контактной сети.

Неисправность, выявленная около 3-х часов ночи, привела к задержке поезда №617, следующего из Вологды в Петербург. Аварийная бригада приступила к устранению неисправности и поезд отправился по заданному маршруту.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задержка поезда в Северную столицу составила один час. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются авиарейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

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