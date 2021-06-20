К пляжу в Петербурге причалил десантный корабль на воздушной подушке

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» прибыл в Петербург. Фото: скриншот instagram

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» прибыл в Петербург. Фото: скриншот instagram

К пляжу бухты Желтая в Финском заливе причалил десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков и удивил отдыхающих.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Подробности рассказали в группе «Интересные события в Выборге» в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как рядом со стоящим на песке кораблем загорают петербуржцы. В целом отдыхающим махина не очень мешает.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, корабль прибыл в Петербург для участия в X Международном военно-морском салоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане проводят время на пляже. Днем температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов, что на 10-11 градусов выше климатической нормы.