В Белом доме пригрозили КНР изоляцией в случае отказа выяснять причины появления COVID-19

Китай должен начать сотрудничество, или он рискует оказаться в изоляции. Фото: pixabay.com

Китай должен начать сотрудничество, или он рискует оказаться в изоляции. Фото: pixabay.com

Китай, возможно, окажется в ситуации изоляции, если не впустит на свою территорию международных экспертов, которые пытаются узнать, как начал распространяться COVID-19.

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС. Он отметил, что это будет важная дипломатическая миссия. Китай должен начать сотрудничество, или он рискует оказаться в изоляции.

Так США хотят привлечь к ответственности Китай и повлиять на него с помощью всемирного сообщества. Штаты хотят, чтобы КНР вела себя ответственно и предоставила американцам все условия для изучения происхождения вируса, считает Салливан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал нежелательным прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией от ковида. Антигистаминные препараты не стоит употреблять перед прививкой от COVID-19.