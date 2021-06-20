Эксперт назвал нежелательным прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией от ковида

Так прием антигистаминных лекарств не показан кроме тех, у кого действительно есть аллергия. Фото: pixabay

Так прием антигистаминных лекарств не показан кроме тех, у кого действительно есть аллергия. Фото: pixabay

Антигистаминные препараты не стоит употреблять перед прививкой от COVID-19. Такое мнение выразил врач-педиатр Евгений Тимаков.

Об этом сообщает «Вести FM». Так перед вакцинацией от COVID-19 такие препараты противопоказаны. Эксперт отметил, что они могут маскировать первичные признаки анафилактического шока при аллергической реакции на вакцину. Так прием антигистаминных лекарств не показан кроме тех, у кого действительно есть аллергия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса. COVID-19 стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо. Об этом заявила врач Светлана Малиновская, сообщает «Московский комсомолец». Специалист отметила, что изменение крови у заболевших происходит в считанные часы. Тромбоциты увеличиваются до такой степени, что образуют тромбоз и убивают человека.