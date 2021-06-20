В Чехии 1 июля начнется регистрация детей на вакцинацию от коронавируса

Чехия с 1 июля начнёт онлайн-регистрацию проживающих в стране детей от 12 лет для прививки от COVID-19.

Об этом сообщает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Twitter. Так процесс вакцинирования будет происходить только в присутствии родителей или установленных законом опекунов и под надзором врачей.

Регистрация будет на официальном сайте Минздрава. О времени и месте прививки детей их родителей им сообщат по СМС- или письмом по электронной почте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки. В Чехии более 20 тысяч жителей Чехии, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, заразились им. У большинства болезнь протекает без симптомов и не опасна для их здоровья, сообщает ТАСС. Гарантию не заразится COVID-19 получают те, кто прошел полный цикл вакцинации двумя дозами вакцины.