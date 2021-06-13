Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки

В Чехии более 20 тысяч жителей Чехии, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, заразились им.

У большинства болезнь протекает без симптомов и не опасна для их здоровья, сообщает ТАСС. Гарантию не заразится COVID-19 получают те, кто прошел полный цикл вакцинации двумя дозами вакцины.

В Чехии, население которой составляет 10,7 млн граждан, привиты более 4,3 миллионов чехов. Полный цикл вакцинации двумя дозами вакцины прошли 1,9 людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19. Головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие COVID-19. Согласно исследование английских учёных индийский вариант коронавируса больше похож на обычную простуду, Daily Mirror. То есть симптомы которой почти не проявляются.