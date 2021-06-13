В Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19

В Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19
Ученые изучают основные признаки инфекции, но теперь они не такие же, как раньше. Фото: Pixabay

В Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19. Головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие COVID-19.

Согласно исследование английских учёных индийский вариант коронавируса больше похож на обычную простуду, Daily Mirror. То есть симптомы которой почти не проявляются.

По словам одного из учёных люди, у которых кажется «сезонная простуда», должны пройти тест на COVID-19, чтобы избежать коронавирус.

Человек думает, что у него сезонная болезнь, и массовые мероприятия, заражая других. Ученые изучают основные признаки инфекции, но теперь они не такие же, как раньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что советы врачей, которые предлагают переболеть коронавирусом, в корне неверны. По словам Гинцбурга, перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды, а также стать причиной инвалидности.

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