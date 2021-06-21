Петербуржец с изголовьем кровати напал на каршеринг у «Ломоносовской»

В Невском районе посреди ночи неизвестный хотел разбить автомобиль каршеринга. В качестве орудия он использовал изголовье кровати.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина кидал деревянное изголовье кровати в припаркованный на обочине каршеринг. При этом мужчина громко кричал, а после бросил часть мебели на асфальт и убежал.
«Нелюбовь к каршерингу на Ломоносовской», — гласит подпись к публикации.
Со слов пользователей, это случилось в районе станции метро «Ломоносовская» под утро понедельника, 21 июня.
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