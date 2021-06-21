Петербуржец с изголовьем кровати напал на каршеринг у «Ломоносовской»

Мужчина кидал изголовье кровати в каршеринг. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина кидал изголовье кровати в каршеринг. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе посреди ночи неизвестный хотел разбить автомобиль каршеринга. В качестве орудия он использовал изголовье кровати.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина кидал деревянное изголовье кровати в припаркованный на обочине каршеринг. При этом мужчина громко кричал, а после бросил часть мебели на асфальт и убежал.

«Нелюбовь к каршерингу на Ломоносовской», — гласит подпись к публикации.

Со слов пользователей, это случилось в районе станции метро «Ломоносовская» под утро понедельника, 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси с пассажирами завалилось на бок после ДТП с припаркованным грузовиком в Мурино.