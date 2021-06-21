В Петербурге мужчину пырнули ножом в спину и отобрали 600 тысяч рублей

В Петербурге мужчину пырнули ножом в спину и отобрали 600 тысяч рублей
Мужчина вонзил нож в спину неизвестного в Невском районе. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города произошел инцидент, на мужчину напали с ножом и ограбили.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июня в 06:03 правоохранителям стало известно о разбойном нападении. Мужчина по телефону сообщил, что во дворе дома в Невском районе рядом с кафе произошел инцидент, в результате которого у пострадавшего забрали 600 тыс. рублей.

Прибывшие оперативники обнаружили мужчину с ножевым ранение в спину.

Пострадавший рассказал, что на него напал неизвестный. Мужчина запомнил, что нападавший был азиатской внешности, ростом примерно 160 сантиметров и одет в черную футболку. После этого потерпевший потерял сознание.

На место случившегося прибыла скорая помощь, которая оказала мужчине первую помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан повар санатория, ударивший ножом коллегу.

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