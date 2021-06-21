В Германии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В Германии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ
Дважды он якобы передал информацию, которой он владел благодаря своей работе в университете. Фото: unsplash

Полиция Германии задержала россиянина, работающего в одном из германских университетов, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Об этом сообщает ТАСС. Так подозреваемый — сотрудник университета — в конце прошлого года и в начале этого три раза встретился с представителем разведки России. Дважды он якобы передал информацию, которой он владел благодаря своей работе в университете, и получил за это деньги.

Ученого задержали в пятницу. В квартире и на рабочем столе провели обыски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Британская разведка допустила происхождение коронавируса в лаборатории. Глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Такую версию допустила британская разведка. Первоначально мировые разведки называли эту версию маловероятной.

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