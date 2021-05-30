Британская разведка допустила происхождение коронавируса в лаборатории

Глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Такую версию допустила британская разведка.

Первоначально мировые разведки называли эту версию маловероятной. Но теперь специалисты Уханьского института вирусологии назвала сказанное правдоподобным.

Как сообщило издание The Sunday Times, исследователи подчеркнули, что необходимо узнать точную причину возникновения новой COVID-19. В противном случае вспышка эпидемии может повториться.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной Корее приказали уничтожить кошек и голубей из-за коронавируса.