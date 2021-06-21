Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей

Норвежская газета Aftenposten опубликовала письмо россиянки, вынужденной жить во время карантина в отеле после поездки на Урал к тяжело больной матери.
Россиянка отметила, что уже девять лет живет в Норвегии, где у нее муж и сын, но в России у нее осталась тяжело больная мать, сообщает РИА «Новости». Женщина часто ездила домой, где проводила время с матерью, после чего возвращалась и весь карантин сидела дома. Но в мае ситуация изменилась.
Власти Норвегии ужесточили нормы против COVID-19, и теперь люди, вернувшиеся после поездки за пределы Европейской экономической зоны, куда не входит наша страна, должны за свой счет прожить 10 дней в изоляции в карантинном отеле. Это и пришлось делать автору.
Так женщина пожаловалась, что проводит в заключении 22 часа в сутки. Еду ей приносят и оставляют под дверью. Лишь на два часа ей разрешено гулять на улице. Такую жизнь россиянка сравнивает с тюремной.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии еще два человека скончались после получения вакцины AstraZeneca.