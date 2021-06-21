Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на жестокость властей

Норвежская газета Aftenposten опубликовала письмо россиянки, вынужденной жить во время карантина в отеле после поездки на Урал к тяжело больной матери.

Россиянка отметила, что уже девять лет живет в Норвегии, где у нее муж и сын, но в России у нее осталась тяжело больная мать, сообщает РИА «Новости». Женщина часто ездила домой, где проводила время с матерью, после чего возвращалась и весь карантин сидела дома. Но в мае ситуация изменилась.