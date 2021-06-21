Прокуратура проверит утечку аммиака на ж/д станции Ручьи в Петербурге

Утечка аммиака из цистерны грузового поезда случилась на Октябрьской железной дороге. В обстоятельствах недавнего ЧП разберется Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, на станции Ручьи. На место происшествия выезжали спасатели, пожарный поезд и аварийно-спасательное формирование «Экоспас».

Сотрудники МЧС локализовали утечку, в результате происшествия никто не пострадал, выбросов в атмосферу не зафиксировали.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет проведена беседа с ответственными лицами Октябрьской дирекции управления движением для установления грузоотправителя и балансодержателя вагона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воздухе Ленобласти обнаружили свинец, аммиак и бензол.