Прокуратура проверит утечку аммиака на ж/д станции Ручьи в Петербурге

Прокуратура проверит утечку аммиака на ж/д станции Ручьи в Петербурге
Случилась утечка аммиака из цистерны грузового поезда. Фото: pixabay.com

Утечка аммиака из цистерны грузового поезда случилась на Октябрьской железной дороге. В обстоятельствах недавнего ЧП разберется Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, на станции Ручьи. На место происшествия выезжали спасатели, пожарный поезд и аварийно-спасательное формирование «Экоспас».

Сотрудники МЧС локализовали утечку, в результате происшествия никто не пострадал, выбросов в атмосферу не зафиксировали.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет проведена беседа с ответственными лицами Октябрьской дирекции управления движением для установления грузоотправителя и балансодержателя вагона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воздухе Ленобласти обнаружили свинец, аммиак и бензол.

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Прокуратура проверит утечку аммиака на ж/д станции Ручьи в Петербурге
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