В воздухе Ленобласти обнаружили свинец, аммиак и бензол

В воздухе Ленобласти обнаружили свинец, аммиак и бензол
Фото: pixabay.com

В течение последнего месяца в Ленинградской области был зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха, примеси металлов и химических соединений составляли безопасную концентрацию.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе «Северо-Западного УГМС». В частности, за май в воздухе на территории Ленинградской области обнаружили частицы таких металлов и химических соединений, как никель, медь, цинк, железо, марганец, кадмий, хром, свинец, аммиак, бензол и толуол.

Тем не менее, превышения предельно допустимой концентрации отмечено не было, как и случаев высокого или экстремального загрязнения атмосферы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что река Кикенка на юге Северной столицы загрязняется сточными водами. Правоохранительные органы Петербурга через суд требуют запрета на сброс отходов в воды Кикенки.

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