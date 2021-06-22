Губерниев: сборной России нужен новый главный тренер

Губерниев: сборной России нужен новый главный тренер
Дмитрий Губерниев. Фото: www.instagram.com/guberniev_dmitry

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Еще нам нужен новый тренер», – заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.

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