Ягудин: на Евро можно было отправить фигуристок

Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Фото: Pixabay

Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Фото: Pixabay

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал поражение сборной России в матче с Данией (1:4) на чемпионате Европы — 2020.

«Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум, результат был бы тот же…» — написал он в сториз Instagram.

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Подопечные Станислава Черчесова заняли четвертое место в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.