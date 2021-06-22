Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Российские курорты меняют, но пока не повально. Есть случаи, но их немного, так как кто-то может поменять билеты, а кто-то уже нет. К тому же, те, кто меняют обычно доплачивают, так как появляются сопутствующие расходы, отмечают в ассоциации.