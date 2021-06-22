Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Российские туристы начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции.
Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает РИА. Новости. С сегодняшнего дня возобновилось авиасообщение с Турцией.
Российские курорты меняют, но пока не повально. Есть случаи, но их немного, так как кто-то может поменять билеты, а кто-то уже нет. К тому же, те, кто меняют обычно доплачивают, так как появляются сопутствующие расходы, отмечают в ассоциации.
«Туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», — рассказали в компании.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер «S7» с 10 июля начнёт полёты из столицы России в Анталью. Об этом сообщает ТАСС. «S7 Airlines» будет выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля, сообщила компания.