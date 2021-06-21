S7 с 10 июля возобновит рейсы в Турцию

S7 с 10 июля возобновит рейсы в Турцию
"S7" в скором времени планирует открыть дополнительные рейсы в города Турции. Фото: pixabay

Лоукостер «S7» с 10 июля начнёт полёты из столицы России в Анталью.

Об этом сообщает ТАСС. «S7 Airlines» будет выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля, сообщила компания.

«S7» в скором времени планирует открыть дополнительные рейсы в города Турции. Сейчас авиакомпания формирует расписание полётов в Турцию и в ближайшее хочет открыть еще несколько направлений.

Ранее была информация, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своём сайте. В этом месяце откроют рейсы на Иорданию, Болгарию, США, Кипр, Северную Македонию и Турцию. Увеличивается авиасообщение с Грецией, Хорватией, Арменией и Сербией.

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