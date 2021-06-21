Россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны

Чтобы приехать в Турцию, россиянам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , сделанный за 72 часа до вылета. Фото: Пресс-служба аэропорта

Чтобы приехать в Турцию, россиянам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , сделанный за 72 часа до вылета. Фото: Пресс-служба аэропорта

Российским туристам рассказали о правилах въезда в другие страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своём сайте. В этом месяце откроют рейсы на Иорданию, Болгарию, США, Кипр, Северную Македонию и Турцию. Увеличивается авиасообщение с Грецией, Хорватией, Арменией и Сербией.

Чтобы приехать в Турцию, россиянам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 , сделанный за 72 часа до вылета. Такое же требование для пересечения границы у Болгарии. Показать ПЦР-тест надо в Хорватии и Греции.

При этом для поездки на Кипр или в США непривитым россиянам придется сдать два теста на COVID-19 — до вылета и по прибытии, а привитым «Спутником V» не надо (только на Кипре).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкие власти упростили правила въезда для туристов из России, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).