«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

&#171;Аэрофлот&#187; увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию
Оперативный штаб разрешил открыть с 28 июня авиасообщения со многими странами, в том числе и Болгарии.  Фото: pixabay

Авиакомпания «Аэрофлот» в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас в Болгарии.

Об этом пишет РИА «Новости». Оперштаб разрешил открыть с 28 июня авиасообщения со многими странами, в том числе и Болгарии.

Лоукостер увеличит рейсы в Афины — до семи в неделю, будет летать в Ираклион и Салоники. Количество рейсов в Афины станет 7 в неделю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 22 июня после перерыва из Екатеринбурга полетят первые самолеты в турецкую Анталью. Об этом заявил оперштаб, сообщает Nsk.bfm.ru. Полеты будут из аэропорта Кольцово авиакомпаниями Royal Flight, Nordwind и AzurAir.Ассоциация туроператоров России сообщает, что туры из Екатеринбурга в Турцию будут предлагать туроператоры Pegas Touristik, Anex Tour, TUI Россия, Coral Travel, «Интурист». Стоимость отдыха в Турции будут меняться.
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