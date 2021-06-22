«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

Авиакомпания «Аэрофлот» в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас в Болгарии.

Об этом пишет РИА «Новости». Оперштаб разрешил открыть с 28 июня авиасообщения со многими странами, в том числе и Болгарии.

Лоукостер увеличит рейсы в Афины — до семи в неделю, будет летать в Ираклион и Салоники. Количество рейсов в Афины станет 7 в неделю.