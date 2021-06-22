С 22 июня после перерыва из Екатеринбурга полетят первые самолеты в турецкую Анталью

С 22 июня после перерыва из Екатеринбурга полетят первые самолеты в турецкую Анталью
Поездка на неделю в Анталью из Екатеринбурга на двоих человек обойдется россиянам за 44 тысячи рублей. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня после перерыва из Екатеринбурга полетят первые самолеты в турецкую Анталью. Перерыв составил два месяца.

Об этом заявил оперштаб, сообщает Nsk.bfm.ru. Полеты будут из аэропорта Кольцово авиакомпаниями Royal Flight, Nordwind и AzurAir.

Ассоциация туроператоров России сообщает, что туры из Екатеринбурга в Турцию будут предлагать туроператоры Pegas Touristik, Anex Tour, TUI Россия, Coral Travel, «Интурист».

Поездка на неделю в Анталью из Екатеринбурга на двоих человек обойдется россиянам за 44 тысячи рублей (это трехзвездочный отель). Стоимость отдыха в Турции будут меняться. Стоимость будет зависеть от спроса на путевки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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