Более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки

Более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Первую дозу препарата получили более девяти тысяч человек.

В Санкт-Петербурге увеличилось количество желающих сделать прививку от коронавируса. Сегодня, 22 июня, первый укол поставили 9070 человек, а второй – 5109. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Всего за сутки выполнено 14 179 инъекций. Наши пункты вакцинации готовы к значительному увеличению количества граждан, желающих сделать прививку, так как в последнее время работали на 30 процентов от своих мощностей»,

— говорится в сообщении.

Лисовец добавил, что в городе хватает препаратов на всех желающих, и призвал петербуржцев активнее делать прививки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной.

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