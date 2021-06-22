Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной

Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной
Матвиенко привилась от коронавируса. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Политик стала волонтером, так как относится к своему здоровью ответственно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной, состоя в группе добровольцев. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что решилась на назальную вакцину по совету врачей, чтобы защитить носоглотку. Спикер СФ объяснила, что ответственно относится к вопросам защиты здоровья и теме вакцинации. Матвеенко добавила, что у нее довольно высокие титры антител к коронавирусу.

Напоминаем, что о намерении привиться Матвиенко рассказала еще в начале 2021 года, но ей пришлось отложить, как у нее были антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке.

Валентина Матвиенко назальная вакцина пандемия


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Замшина из окна выпал ребенок
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение сборной России
Станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект ...
Со станций «Парнас» и «Проспект Просвещения» ...
Поезда метро ходят от «Купчино» до «Удельной», а ...
Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной
Петербургский митрополит облетел город с молитвами против коронавируса
Труп в бытовке, тело в реке под Кингисеппом, мертвая девушка в кустах, ...