Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной

Политик стала волонтером, так как относится к своему здоровью ответственно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что привилась от коронавируса назальной вакциной, состоя в группе добровольцев. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что решилась на назальную вакцину по совету врачей, чтобы защитить носоглотку. Спикер СФ объяснила, что ответственно относится к вопросам защиты здоровья и теме вакцинации. Матвеенко добавила, что у нее довольно высокие титры антител к коронавирусу.

Напоминаем, что о намерении привиться Матвиенко рассказала еще в начале 2021 года, но ей пришлось отложить, как у нее были антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке.