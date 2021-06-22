Непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке

Непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке
Такое распоряжение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской

Чиновникам правительства Ленобласти, которые не будут прививаться от COVID-19 или не докажут наличие антител, придется работать дистанционно.

Такое распоряжение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новые правила для чиновников будут действовать с 1 июля.

На удаленную работу отправят всех чиновников, которые не пройдут вакцинацию или не предоставят справку о наличии антител к коронавирусу. Также на оффлайн-работе в администрации оставят тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Всем, кто перейдет на удаленку, лишат премии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала вакцинации от коронавируса в Петербурге привили 801 тысячу человек.

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Непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке
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