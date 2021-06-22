В Петербурге оправдали мужчину по делу об убийстве матери с отчимом

Присяжные уверены, что обвиняемый не причастен к совершению преступления.

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 июня, состоялся второй вердикт по уголовному делу в отношении мужчину, обвиняемого в убийстве матери и отчима. Присяжные посчитали, что он не причастен к случившемуся. Об этом сообщили в объединенной пресс-службу судов Северной столицы.

Инцидент произошел 21 февраля 2019 года. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью и отчимом. В ходе ссоры он якобы нанес женщине 11 ударов ножом, а мужчине – не меньше четырех. В результате оба скончались.

Обвиняемый просил рассмотреть дело с участием присяжных. Он также сначала давал признательные показания, а затем от них отказывался. Напоминаем, что первая коллегия также не поверила, что подозреваемый убил двух человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отправят под суд мужчину, который удерживал своих детей в заложниках в Колпино.