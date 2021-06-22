В Петербурге отправят под суд мужчину, который удерживал своих детей в заложниках в Колпино

В Петербурге отправят под суд мужчину, который удерживал своих детей в заложниках в Колпино
Избрание меры пресечения отцу детей. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В ноябре 2020 года нетрезвый мужчина в одной из квартире дома №73 по Пролетарской улице в течение нескольких часов незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, трое из которых являются его детьми, а еще трое — детьми супруги от первого брака. 21 июня следователи утвердили обвинительное заключение, дело передано в суд.

39-летний уроженец Архангельской области Денис Бельтюков полностью признал свою вину еще 25 ноября, на заседании, где ему избрали меру пресечения. Он заявил, что до этого инцидента не употреблял спиртного больше месяца, а произошедшее — следствие «помешательства», которое было вызвано смесью таблеток, поддерживающих психологическое здоровье обвиняемого, и алкоголя.

Дети, считает Бельтюков, просто оказались дома в неподходящий момент — мужчина не отдавал отчета в своих действиях. Реальные травмы, полученные детьми, это, однако, не оправдывает.

Мужчина, как выяснилось, стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Правоохранители посчитали инцидент достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по п.п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы в отношении двух и более лиц) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Добавим, что мать шокированных ребят вышла на связь не сразу — она ночевала у подруги, пережидая, судя по всему, «помешательство» мужа. Когда все выяснилось, женщина приняла решение отдать детей органам опеки на время, пока подготовит переезд обратно в Архангельск, откуда семья и перебралась в Петербург.

В соцзащите к намерению женщины отнеслись с пониманием. Дети-заложники должны были оставаться в Центре содействия семейному воспитанию до конца мая. В этот период мать забирала их домой каждые выходные, ребята занимались с психологом и учителями, ездили в детский лагерь и находились под наблюдением врачей.

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