Дети – в детдоме, отец – под арестом: какое продолжение получила история с захватом заложников в Колпино

Дети – в детдоме, отец – под арестом: какое продолжение получила история с захватом заложников в Колпино
Место происшествия в Колпино. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

В Петербурге история шестерых детей, которых в заложники взял собственный отец, приняла довольно странный оборот. Мать решила отдать их в детдом, чтобы готовить переезд в Архангельск. Второй родитель находится под арестом, по решению суда.

В среду, 25 ноября, на следующий день после инцидента, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Дениса Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Уроженец Архангельской области в зале заседания вину признал. Он добавил, что не употреблял спиртного больше месяца и любит свою семью. По его словам, удерживать детей он не собирался – они просто были дома в момент его «помешательства». Сам он считает, что его причиной стали таблетки, которые ему прописали, — их было нельзя смешивать с алкоголем.

Суд решил отправить мужчину под стражу. За решеткой он встретит Новый год – срок ареста установили до 23 января следующего года.

Между тем, многодетная мать перестала выходить на связь, но вскоре нашлась, заявив, что ночевала у подруги. В настоящее время администрация Колпинского района ищет для нее временное жилье.

При этом женщина приняла решение временно передать своих детей органам опеки. Сама она занимается вопросом переезда обратно в Архангельск. Там дети смогут жить в трехкомнатной квартире.

Как писала gazeta.spb.ru, новость о захвате в заложники шестерых детей в Колпино прогремела во вторник, 24 ноября. Женщина позвонила в полицию и заявила, что пьяный супруг выгнал ее из дома, оставив дома шестерых детей. На месте правоохранители ввели план при чрезвычайных обстоятельствах.

Со злоумышленником вели переговоры, однако требований он не выдвигал. Спустя четыре часа после того, как детей заперли в квартире, прокурор уговорил отца сдаться. Мужчину доставили в следственный отдел, а детей в больницу. Ребятам оказалось от трех до 15 лет.

У 10-летнего мальчика нашли на шее следы от ножа – лезвие к горлу ему прикладывал отец. У его девятилетнего брата был сломан нос и разбита губа. Правоохранители считают, что его отец вытаскивал из окна, кричал и угрожал топором.

Их мать при этом утверждает, что бить супруг ее начал еще в Архангельске, откуда они приехали с семьей. По ее словам, мужчина ломал ей ребра и нос, сама она боялась что-либо сделать.

На личный контроль расследование уголовного дела поставил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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