Угрожал топором и ножом: что известно о захвате в заложники шестерых детей в Колпино

Накануне, во вторник, в среду, 24 ноября, в Колпинском районе развернулась драма не хуже, чем в голливудском кино, — мужчина взял в заложники шестерых детей. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о происшествии к утру 25 ноября.

Новость Петербург потрясла во вторник, СМИ начали писать об этом после часа дня. Как оказалось, в полицию сообщение от местной жительницы поступило в районе полудня. Она рассказала, что ее пьяный муж принял антидепрессанты и выгнал ее из дома, в квартире остались шестеро детей. Женщина отмечала, что супруг ведет себя агрессивно.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что злоумышленник угрожает детям. Был введен план при чрезвычайных обстоятельствах.

Правоохранители ввели со злоумышленником переговоры, но требований он не выдвигал. Спустя четыре часа после того, как детей заперли в квартире, прокурор уговорил отца сдаться. Его доставили в следственный отдел.

По статье «Незаконное лишение свободы» было возбуждено уголовное дело.

По данным Gazeta.SPb, оба супруга считаются безработными, четверо детей – от предыдущего брака женщины. Всех детей после освобождения доставили в больницу.

Самому старшему – 15 лет, он учится в седьмом класс. После освобождения его госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести – у мальчика ОРВИ и фарингит.

У его 10-летнего брата нашли ссадины на лице и спине (поцарапала кошка), куда более страшные следы обнаружили на шее. Оказалось, отец прикладывал ему нож к горлу – остались следы от лезвия ножа.

Их девятилетний брат учится только в первом классе. У мальчика – сломан нос, гематома верхней губы, на лице – ссадины. По предварительным данным, именно его отец вытаскивал из окна, кричал и угрожал топором.

Шестилетний мальчик с анемией в состоянии средней степени тяжести был помещен в инфекционное отделение. Его пятилетний брат, так же был госпитализирован в «инфекционку». Самый младший, трехлетний мальчик, сейчас находится в реанимации.

Позже их мать рассказала, что семья переехала в Колпино из Архангельска. По ее словам муж избивал ее еще там. Она заявила, что мужчина даже ломал ей ребра и нос, сама же она боялась предпринять какие-либо меры.

Ситуация в настоящее время находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.